В Приморье 77-летнего cвидетеля Иеговы осудили на 6 лет условно

В Приморском крае суд назначил 77-летнему последователю церкви Свидетелей Иеговы Владимиру Филиппову шесть лет лишения свободы условно. Об этом сообщил сайт религиозной организации. Его обвинили в экстремистской деятельности.

Верующий также лишен на три года права заниматься общественной деятельностью.

"Я никогда не участвовал в экстремистских делах, не проявлял и не проявляю ненависти к людям другой национальности и вероисповедания… Я не совершал преступления, а лишь пользовался своим конституционным правом верить в Бога Иегову и жить в согласии со своими религиозными убеждениями", – сказал Филиппов в своем последнем слове на суде.

Ранее прокурор запросил для Филиппова шесть с половиной лет колонии общего режима и на два года лишения права участвовать в общественных организациях.

Уголовное дело было возбуждено 1 июля 2019 года, в нем нет потерпевших. В его основе лежат видеозаписи богослужений с 2017 года и аудиозапись разговоров о Библии с неким Ульянкиным, говорилось в сообщении религиозной организации.

По версии следствия, Филиппов занимался организацией собраний и религиозных выступлений, распространении литературы экстремистского содержания. Обвиняемый свою вину не признал.