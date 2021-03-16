В Приморье 77-летнего cвидетеля Иеговы осудили на 6 лет условно

В Приморском крае суд назначил 77-летнему последователю церкви Свидетелей Иеговы Владимиру Филиппову шесть лет лишения свободы условно. Об этом сообщил сайт религиозной организации. Его обвинили в экстремистской деятельности.
Верующий также лишен на три года права заниматься общественной деятельностью.
"Я никогда не участвовал в экстремистских делах, не проявлял и не проявляю ненависти к людям другой национальности и вероисповедания… Я не совершал преступления, а лишь пользовался своим конституционным правом верить в Бога Иегову и жить в согласии со своими религиозными убеждениями", – сказал Филиппов в своем последнем слове на суде.
Ранее прокурор запросил для Филиппова шесть с половиной лет колонии общего режима и на два года лишения права участвовать в общественных организациях.
Уголовное дело было возбуждено 1 июля 2019 года, в нем нет потерпевших. В его основе лежат видеозаписи богослужений с 2017 года и аудиозапись разговоров о Библии с неким Ульянкиным, говорилось в сообщении религиозной организации.
По версии следствия, Филиппов занимался организацией собраний и религиозных выступлений, распространении литературы экстремистского содержания. Обвиняемый свою вину не признал.
- Верховный суд России назвал свидетелей Иеговы экстремистской организацией и запретил её деятельность в стране в 2017 году. Правозащитный центр "Мемориал" считает, что в решении суда не было фактов нарушения верующими общественного порядка и свидетельств, что их деятельность угрожала безопасности России.
- В декабре 2018 года Владимир Путин назвал признание свидетелей экстремистами "чушью", заявив, что они "тоже христиане" и преследовать их не за что. Тем не менее, в отношении Свидетелей Иеговы возбуждено 200 уголовных дел, 52 верующих находятся в заключении. Часть арестованных жаловались на пытки и издевательства во время допросов.
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