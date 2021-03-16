Сестра лидера КНДР дала "совет" администрации Джо Байдена

Влиятельная сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына предостерегла США от продолжения совместных военных учений с Южной Кореей.

СМИ КНДР публикуют заявление Ким Е Чен за день до приезда в Сеул американской делегации во главе с госсекретарём Энтони Блинкеном. Газета "Нодон Синмун", центральный печатный орган Трудовой партии Северной Кореи, приводит "совет" Ким Е Чен администрации президента Джо Байдена. "Пользуемся возможностью, чтобы предостеречь новую американскую администрацию от развеивания запаха пороха на нашей земле из-за океана. Если она хочет спать спокойно в ближайшие четыре года, её, в первую очередь, стоит воздержаться от этого", - подчеркнула Ким Е Чен.

Ранее правительство США заявило, что на протяжении нескольких недель пытается установить дипломатический контакт с Пхеньяном. Северная Корея до си пор не заявляла о признании смены руководства в Вашингтоне, отмечает "Би-би-си".

В ходе предвыборной кампании Джо Байден называл Кима "бандитом" и подчёркивал, что послабление санкций США и ООН против Пхеньяна невозможно без начала процесса ядерного разоружения Северной Кореи. Политику своей администрации и дальнейшие шаги в отношении КНДР Байден, как ожидается, представит в апреле.

Ядерная и ракетная программы Пхеньяна, судя по всему, будут одними из главных тем переговоров госсекретаря Блинкена и министра обороны США Ллойда Остина в ходе их визита на этой неделе в Южную Корею и Японию.