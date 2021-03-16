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Михалков о кинопремии Навальному: "Вы ни хрена не кинокритики"

Никита Михалков

Глава Союза кинематографистов России, режиссёр Никита Михалков раскритиковал решение экспертного совета премии "Белый слон" наградить Алексея Навального в категории "Событие года" за документальные фильмы-расследования.

В разговоре с изданием "Собеседник" Михалков заявил, что оппозиционер не имеет отношения к кино, а кинокритик должен оценивать кино.

"Мне как-то неловко считать себя режиссером, если режиссер Навальный. Он к кино не имеет отношения. Если вы даете приз за политику, ну, дорогие мои, вы так и говорите. А когда вы хотите дать программе Навального приз как кинематографическому произведению, то вы ни хрена не кинокритики, вот и всё", – сказал Никита Михалков.

Ранее большинство членов экспертного совета премии "Белый слон", существующей с 1998 года, высказались за вручение премии Навальному и его творческой группе за серию фильмов-расследований. Это решение вызвало конфликт между экспертами премии и её учредителями. Руководство Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России приняло решение выйти из состава учредителей, "подтвердив независимость премии".

Экспертный совет выпустил заявление в котором пожаловался на "давление и попытку цензурного вмешательства в свою деятельность". Авторы обращения считают конфликт следствием "архаической несменяемости власти и стагнации внутри Союза кинематографистов". Михалков возглавляет организацию с 1997 года.

Среди подписавшихся под заявлением – главный редактор журнала "Сеанс" Любовь Аркус, киновед Юрий Богомолов, критики Антон Долин, Андрей Плахов, Станислав Ростоцкий, Юрий Гладильщиков.

В 2021 году одно из расследований Фонда борьбы с коррупцией, который российские власти внесли в список так называемых иностранных агентов, "Дворец для Путина. История самой большой взятки" набрало больше 114 миллионов просмотров, став самым популярным видео в истории российского ютьюба. Алексею Навальному после этого суд заменил условный срок на реальный по старому уголовному делу.

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