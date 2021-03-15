Гильдия киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России приняла решение выйти из состава учредителей премии "Белый слон" после того как её предложили вручить оппозиционеру Алексею Навальному. Заявление экспертного совета награды опубликовано на сайте Гильдии неигрового кино и телевидения.

Большинство членов экспертного совета премии, существующей с 1998 года, высказались за вручение премии в номинации "Событие года" Навальному и его творческой группе за серию фильмов-расследований внесённого в России в список так называемых иностранных агентов Фонда борьбы с коррупцией.

Это решение вызвало конфликт между экспертами премии и её учредителями. "Экспертный совет столкнулся с давлением и попыткой цензурного вмешательства в свою деятельность", — говорится в заявлении. Отмечается, что конфликт такого масштаба возник впервые за 22 года существования "Белого слона".

В обращении отмечается, что авторы текста считают конфликт следствием "архаической несменяемости власти и стагнации внутри Союза кинематографистов". Председатель правления — режиссёр Никита Михалков — возглавляет организацию с 1997 года.

Представители экспертного совета заявили, что берут на себя ответственность за присуждение премии в этом году и за её будущее. Среди подписавшихся под заявлением — главный редактор журнала "Сеанс" Любовь Аркус, киновед Юрий Богомолов, критики Антон Долин, Андрей Плахов, Станислав Ростоцкий, Юрий Гладильщиков.