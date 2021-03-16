Суд в Вологде оштрафовал местного жителя за постер видеоигры со свастикой. Прокуратура заявила, что по закону публиковать изображение нацистской свастики возможно только с целью "формирования негативного отношения к фашизму". В игре главный персонаж несколько часов убивает нацистских солдат.

Штраф в тысячу рублей был выписан по административной статье о пропаганде или публичном демонстрировании нацистской символики, передаёт Север.Реалии. Вологжанин разместил постер в 2017 году.

В суде мужчина пояснил, что является поклонником компьютерной игры, в которой "герой в одиночку побеждает фашизм”, передаёт NewsVo. Название игры не приводится, однако по сообщению "Комсомольской правды", речь идет об одной из игр из вселенной Wolfenstein.

В 2017 году в продажу поступила Wolfenstein II: The New Colossus. События в ней проходят в альтернативной вселенной в 1961 году. Главный герой борется за освобождение оккупированных нацистами Соединённых Штатов Америки. Первая игра в серии Wolfenstein вышла в 1981 году, в ней игроку неоднократно предоставляется возможность убить лидера нацистов Адольфа Гитлера.