Дума приняла закон о государственном контроле за просвещением

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, обязывающий согласовывать просветительскую деятельность с органами власти. Таким образом предложено бороться с "дискредитацией проводимой в Российской Федерации государственной политики", пересмотром истории и подрывом конституционного строя, говорится в документе.

Законопроект касается просвещения вне школьных и университетских программ. Под формулировки попадают сайты, ютьб-каналы, подкасты, курсы повышения квалификации, семинары и тренинги неправительственных организаций и программы дополнительного образования. Против принятия выступало научное сообщество.

Несмотря на это в документе появились положения о том, что вузам нужно будет согласовывать с правительством международный академический обмен, образовательные программы и научные конференции с участием иностранцев.

С просьбой отозвать законопроект к Думе обратился президиум Российской академии наук. Онлайн-петицию астрофизика Сергея Попова против поправок подписали более 237 тысяч человек. За принятие документа проголосовали только депутаты "Единой России".