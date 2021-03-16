Киев обвинил ФСБ в причастности к атаке хакеров на сайты правительства

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о предотвращении "масштабной кибератаки российских хакеров" на секретные правительственные ресурсы.

В причастности к взлому украинские власти обвинили ФСБ, а именно якобы "подконтрольную ей хакерскую группировку Armageddon". В российской спецслужбе обвинения пока не комментировали.

В Киеве отметили, что "благодаря оперативному реагированию СБУ удалось нейтрализовать последствия и устранить предпосылки для потенциального несанкционированного доступа российских спецслужб к государственным информационным ресурсам", – цитирует СБУ агентство УНИАН.

Ранее власти Украины не раз обвиняли Москву в организации крупных хакерских атак, называя их частью гибридной войны против Украины, что Россия всегда категорически отрицала.

В прошлом месяце украинские эксперты в киберсфере заявляли о предполагаемой атаке связанных с Россией хакеров на ресурсы, имеющие отношение к структурам безопасности и обороны.