"Единая Россия" отзовёт законопроект об усыплении бездомных животных

Партия "Единая Россия" отзовёт из Госдумы законопроект, позволяющий региональным властям самим выбирать способ регулирования популяции бездомных животных – в частности, усыплять их. Документ был внесён в парламент группой единороссов в понедельник, 16 марта.

Секретарь Генсовета партии Анатолий Турчак назвал инициативу группы депутатов "живодёрской", сообщает сайт единороссов. "Не для того жители страны поддержали поправки в Конституцию, чтобы вот такими "инициативами" ставить крест на всей работе", – заявил Турчак.

Авторы законопроекта отмечали, что существующий порядок регулирования численности бродячих животных неэффективен и "легализует явление бездомности". Оказавшись на улице, собаки объединяются в стаи, что вызывает угрозу для населения. Отмечалось, что у муниципалитетов нет денег на создание приютов для бездомных животных.

Документ был массово раскритикован зоозащитниками. В то же время в ряде регионов России регулярные нападения бездомных животных на жителей привели к появлению так называемых догхантеров – людей, которые через соцсети объединяются для убийства бездомных собак.