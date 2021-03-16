20 тысяч контрактов по нацпроектам Путина оказались "в зоне риска"

За прошлый год около 20 тысяч контрактов по реализации национальных проектов, обозначенных Владимиром Путиным в так называемом "майском указе", оказались "в зоне риска", сообщили в Росфинмониторинге.

Общая стоимость этих контрактов - 500 миллиардов рублей, что составляет почти четверть от всей суммы, выделенной в 2020-м году на нацпроекты из федерального бюджета.

Причиной того, что контракты не выполняются в срок, в Росфинмониторинге назвали "недобросовестность исполнителей". За прошлый год ведомство выявило около шести тысяч таких фирм и компаний.

После победы на выборах в 2018 году Владимир Путин подписал так называемый "майский указ" о развитии России до 2024-го года. Документ предполагал реализацию десятков национальных проектов. В их числе - увеличение ожидаемой продолжительности жизни россиян до 78 лет, снижение в два раза уровня бедности в стране, улучшение жилищных условий не менее чем для 5 миллионов семей ежегодно, вхождение России в пятёрку крупнейших экономик мира, качественное улучшение здравоохранения и образования.

В прошлом году реализацию некоторых задач сдвинули на 2030-й год, а от идеи войти в топ-5 экономик мира в Кремле и вовсе отказались, объяснив это "неблагоприятной международно-экономической конъюнктурой".