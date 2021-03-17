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В Москве по делу о мошенничестве арестован глава ООО ФСБ

Иллюстративное фото

В Москве арестовали президента Фонда содействия безопасности (ООО ФСБ) Андрея Першина. Бывшего сотрудника Федеральной службы безопасности подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

В правоохранительные органы обратился предприниматель Сергей Мелин. По версии следствия, Першин получил из своих источников информацию о том, что в отношении Мелина полиция якобы намерена направить материалы проверки в следственные органы Балашихи для возбуждения уголовного дела по факту мошенничества с земельными участками и их последующего хищения, а также фальсификации доказательств по гражданскому делу в суде.

По словам предпринимателя, в ходе встреч Першин убеждал его в том, что как бывший сотрудник ФСБ имеет хорошие связи, и может посодействовать тому, чтобы правоохранительные органы оставили бизнесмена в покое. За оказание такой помощи президент Фонда содействия безопасности запросил у Мелина 24 миллиона рублей, которые он якобы собирался передать должностным лицам МВД, пишет издание. Мелин не поверил Першину и обратился в ФСБ, все дальнейшие переговоры проходили уже под её контролем.

В итоге следствие предъявило бывшему сотруднику спецслужбы обвинение и ходатайствовало перед судом о заключении его под стражу. По версии следователей, в этом преступлении участвовала целая организованная группа, состав который до конца не установлен. Першин утверждает, что его оговорили.

ООО ФСБ, сотрудниками которого являются отставники силовых структур, действует в Балашихе с 1999 года. На сайте фонда говорится, что организация оказывает содействие органам госбезопасности, а также другим правоохранительным органам в борьбе с коррупцией и в антитеррористической деятельности.

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