СМИ: США вскоре введут санкции из-за вмешательства РФ в выборы

Соединённые Штаты уже на будущей неделе могут ввести новые санкции в отношении России - в связи с предполагаемым вмешательством в президентские выборы 2020 года. Об этом сообщают CNN и Reuters со ссылкой на источники в Белом доме. Одновременно могут быть введены санкции за масштабные хакерские атаки на американские серверы, которые произошли в конце прошлого года. Ответственность за них спецслужбы США также возлагают на Россию.

О каких именно санкциях идёт речь - не сообщается. Действующее законодательство предоставляет администрации широкие полномочия по введению санкций против тех, кто прямо или косвенно вмешивается в выборы в США, включая российские компании, государственные структуры, госслужащих и частных лиц.

Выводы о вмешательстве России в избирательную кампанию в США в 2020 году содержатся в 15-страничном докладе, выпущенном во вторник офисом Директора национальной разведки США. Президент России Владимир Путин был в курсе попыток, предпринимаемых Москвой, чтобы повлиять на исход президентских выборов в США в пользу Дональда Трампа, а, возможно, и сам распорядился о вмешательстве - утверждают разведслужбы США.

Москва, как утверждается, через связанных с Россией украинских деятелей стремилась дискредитировать соперника Трампа, демократа Джо Байдена, распространяя ложную информацию о его деятельности, связанной с Украиной.



Союзники Трампа, как утверждается, играли на руку Москве, подогревая критику Байдена.

Среди имён, названных в докладе - украинский депутат Андрей Деркач, который ранее был включён в санкционный список в США. Во время предвыборной кампании он нередко выступал с обвинениями Байдена в коррупции. Его активно цитировали такие близкие соратники Трампа, как его адвокат Руди Джулиани, отмечает газета The New York Times.



Демократ Джо Байден, несмотря на эти усилия, победил республиканца Дональда Трампа и 20 января занял поста президента США.

В докладе не содержится обвинений в прямом воздействии России на голосование и подсчёт голосов, а также в хакерских атаках, подобных взлому сервера демократов перед выборами 2016 года.



Разведывательные службы США выявили и другие попытки повлиять на исход выборов в США. Речь идёт, в частности, о стремлении Ирана подорвать поддержку, которую получал Трамп со стороны почти половины избирателей. В Тегеране хотели отплатить Трампу за то, что он вывел США из участия в международной ядерной сделке с Ираном и ввёл новые санкции против Ирана. Китай же, по мнению авторов доклада, не стал целенаправленно вмешиваться в американские выборы.

Российское посольство в Вашингтоне отреагировало на обвинения. Выводы американской разведки названы в сообщении посольства "очередным набором безосновательных обвинений". "Не приводится фактов или конкретных доказательств таких претензий" - говорится в опубликованном в фейсбуке сообщении.