Роскомнадзор потребовал от Twitter удалить аккаунт "МБХ медиа"

Роскомнадзор потребовал от корпорации Twitter удалить аккаунт издания "МБХ медиа" в одноимённой соцсети. Уведомление об этом соцсеть прислала в редакцию.

"Мы сообщаем вам, что Twitter получил официальный запрос от Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Российской Федерации (Роскомнадзор) относительно контента в вашем аккаунте Twitter @MBKhMedia как нарушающего законодательство Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Роскомнадзор объяснил требование тем, что в твиттере "МБХ медиа" якобы есть информационные материалы "Открытой России", которая, как утверждают российские власти, признана нежелательной организацией на территории России.

Главный редактор "МБХ медиа" Вероника Куцылло отметила, что ранее ведомство не присылало изданию никаких предупреждений или уведомлений. По её мнению, Роскомнадзор выбрал новую тактику — давить не на СМИ, а на провайдеров и социальные сети. "Слава богу, что сети, в отличие от провайдеров, пока не ложатся, задрав лапки, под этот государственный каток, а просто предупреждают пользователей о поступивших запросах", - сказала Куцылло. Она подчеркнула, что "МБХ медиа" не имеет отношения ни к каким организациям и публикует только свои материалы.