Роскомнадзор потребовал от Twitter удалить аккаунт "МБХ медиа"

Роскомнадзор потребовал от корпорации Twitter удалить аккаунт издания "МБХ медиа" в одноимённой соцсети. Уведомление об этом соцсеть прислала в редакцию.
"Мы сообщаем вам, что Twitter получил официальный запрос от Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Российской Федерации (Роскомнадзор) относительно контента в вашем аккаунте Twitter @MBKhMedia как нарушающего законодательство Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Роскомнадзор объяснил требование тем, что в твиттере "МБХ медиа" якобы есть информационные материалы "Открытой России", которая, как утверждают российские власти, признана нежелательной организацией на территории России.
Главный редактор "МБХ медиа" Вероника Куцылло отметила, что ранее ведомство не присылало изданию никаких предупреждений или уведомлений. По её мнению, Роскомнадзор выбрал новую тактику — давить не на СМИ, а на провайдеров и социальные сети. "Слава богу, что сети, в отличие от провайдеров, пока не ложатся, задрав лапки, под этот государственный каток, а просто предупреждают пользователей о поступивших запросах", - сказала Куцылло. Она подчеркнула, что "МБХ медиа" не имеет отношения ни к каким организациям и публикует только свои материалы.
- Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков в среду сообщил в телеграме, что Роскомнадзор также требует от Twitter заблокировать аккаунт Ассоциации школ политических исследований при Совете Европы. Эта организация также включена в России в список "нежелательных".
- Вчера Роскомнадзор пригрозил Twitter блокировкой, если соцсеть в течение месяца не удалит запрещенный контент. На прошлой неделе ведомство объявило, что замедляет работу Twitter, так как соцсеть не удалила более трех тысяч материалов с запрещенной информацией. На фоне сообщений о замедлении работы соцсети в тот же день, 10 марта, перестали открываться многие государственные интернет-ресурсы, включая сайты Кремля, правительства и обеих палат парламента.
- Закон о нежелательных организациях подписал в мае 2015 года президент Владимир Путин. Нежелательной может быть признана любая неправительственная организация, которая, по мнению Генеральной прокуратуры, представляет "угрозу безопасности государства и основам конституционного строя".
- Российское общественное движение "Открытая Россия" формально не связано с зарегистрированными в Великобритании и связанными с Михаилом Ходорковским структурами Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia), которые власти России внесли в список "нежелательных".
- Сайт "МБХ медиа" был основан в декабре 2017 года Михаилом Ходорковским, который подчеркнул, что проект не связан с "Открытой Россией", а принадлежит ему лично. В твиттере у аккаунта "МБХ медиа" более 180 тысяч подписчиков.
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