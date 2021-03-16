Роскомнадзор пригрозил заблокировать работу Twitter в стране

Роскомнадзор пригрозил заблокировать через месяц работу Twitter в России, если платформа откажется удалить запрещенную информацию.

Об этом во вторник сообщили российские информагентства со ссылкой на замглавы Роскомнадзора Вадима Субботина. По его словам, пока ведомство "не фиксирует конкретных шагов Twitter по удалению запрещенного контента". "Если дело так пойдёт и дальше, то через месяц он будет заблокирован во внесудебном порядке", – подчеркнул Вадим Субботин.

На прошлой неделе, 10 марта, Роскомнадзор объявил, что начинает замедлять работу Twitter на всех мобильных устройствах и половине стационарных из-за того, что соцсеть, по версии властей, с 2017 года не удаляет запрещенный контент. В самом Twitter тогда заявили, что "глубоко обеспокоены участившимися попытками заблокировать и ограничить публичное общение в интернете", отмечает РБК.

На фоне сообщений о замедлении работы соцсети в тот же день, 10 марта, перестали открываться многие государственные интернет-ресурсы, включая сайты Кремля, правительства и обеих палат парламента. Причиной власти назвали сбой в работе "Ростелекома", не связанный с Twitter .