Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина "убийцей"

Президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста телекомпании ABC о том, считает ли он президента России Владимира Путина "убийцей".
Байден дал эксклюзивное интервью журналисту Джорджу Стефанопулосу. Речь о Путине зашла в контексте опубликованного накануне доклада американских спецслужб о вмешательстве России в президентские выборы в США.
По словам Байдена, во время телефонного разговора с Путиным в январе он предупредил российского президента о "последствиях" в случае, если российское вмешательство подтвердится. Какими будут эти последствия - Байден не сказал. Ранее появились сообщения о том, что США уже на будущей неделе могут ввести новые санкции в отношении России как в связи с вмешательством, так и из-за недавних хакерских атак.
По словам Байдена, свой телефонный разговор с Путиным он начал словами: "Я знаю вас, и вы знаете меня" - после чего предупредил о возможных санкциях. При этом президент США отметил, что его администрация готова работать с Россией в случае, если это необходимо, в качестве примера приведя продление договора СНВ-3. Байден также сказал, что в общении с иностранными лидерами важно хорошо знать, кто они такие.
Ранее Байден утверждал, что при личной встрече с Путиным в 2011 году говорил ему, что считает, что у российского лидера "нет души".
- Байден не сказал, почему он согласен с характеристикой Путина как "убийцы". Ранее США ввели санкции против ряда российских официальных лиц и компаний, возложив на её власти ответственность за отравление оппозиционера Алексея Навального (Навальный выжил, однако его жизнь долгое время была в опасности). Группа Bellingcat утверждает, что тем же веществом "Новичок", которым, как говорится в её расследовании, сотрудники ФСБ отравили Навального, в России ранее были отравлены ещё несколько человек, они скончались.
- Выводы о вмешательстве России в избирательную кампанию в США в 2020 году содержатся в 15-страничном докладе, выпущенном во вторник офисом Директора национальной разведки США. Президент России Владимир Путин был в курсе попыток, предпринимаемых Москвой, чтобы повлиять на исход президентских выборов в США в пользу Дональда Трампа, а, возможно, и сам распорядился о вмешательстве - утверждают разведслужбы США.
- Москва, как утверждается, через связанных с Россией украинских деятелей стремилась дискредитировать соперника Трампа - Джо Байдена, распространяя ложную информацию о его деятельности, связанной с Украиной.
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