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"Закройте глаза"

"Закройте глаза"
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"Закройте глаза"

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Преподаватели и учащиеся академии художеств в Петербурге начали трехдневную акцию протеста против проведения в стенах ВУЗа выставки Евгении Васильевой, осужденной за мошенничество бывшей начальницы департамента Министерства обороны РФ. Они считают, что абстрактные картины Васильевой не вписались в канонические интерьеры старейшей художественной академии страны. Автор работ – супруга экс-министра обороны РФ Анатолия Сердюкова и бывшая сотрудница военного ведомства Евгения Васильева. В мае 2015 года ее приговорили к пяти годам лишения свободы за мошенничество с активами министерства обороны. Васильеву освободили условно-досрочно уже через три с половиной месяца, в том числе из-за беспрецедентной суммы в 200 млн рублей, которую экс-чиновница оплатила в счет возмещения ущерба государству.

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