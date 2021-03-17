"Закройте глаза"

Преподаватели и учащиеся академии художеств в Петербурге начали трехдневную акцию протеста против проведения в стенах ВУЗа выставки Евгении Васильевой, осужденной за мошенничество бывшей начальницы департамента Министерства обороны РФ. Они считают, что абстрактные картины Васильевой не вписались в канонические интерьеры старейшей художественной академии страны. Автор работ – супруга экс-министра обороны РФ Анатолия Сердюкова и бывшая сотрудница военного ведомства Евгения Васильева. В мае 2015 года ее приговорили к пяти годам лишения свободы за мошенничество с активами министерства обороны. Васильеву освободили условно-досрочно уже через три с половиной месяца, в том числе из-за беспрецедентной суммы в 200 млн рублей, которую экс-чиновница оплатила в счет возмещения ущерба государству.