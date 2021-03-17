Вирус как политическое оружие режима

На Владимира Путина подают в суд за покушение на убийство, потому что с точки зрения политика Леонида Гозмана это было угрозой для жизни граждан - выгонять их на парады и на голосования. Он бы не подавал в суд, если бы сам путинский режим не использовал эпидемию как способ расправы с инакомыслием. Гость студии - аналитик Семен Новопрудский. А вы замечаете, что вирус используют в политических целях? Звоните в прямой эфир по номеру 8 800-200-22-12 начиная с 19.05.

Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева