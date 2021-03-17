Подравшемуся с бойцами Росгвардии чеченцу предъявили обвинение

Управление Следственного комитета России по Москве завершило расследование уголовного дела в отношении Сайд-Мухамада Джумаева, которого ранее задержали за драку с бойцами Росгвардии на митинге против ареста Алексея Навального.
Джумаеву предъявили обвинение в совершении трёх эпизодов преступления по уголовной статье о применении насилия к представителю власти, передаёт сайт Кавказ.Реалии.
По версии следствия, 23 января Джумаев, участвовавший в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, нанес двум сотрудникам ОМОНа и сотруднику полиции множественные удары руками и ногами по различным частям тела. На суде в среду ему продлили арест до 16 апреля. Сайд-Мухамаду Джумаеву грозит до пяти лет колонии.
- Ранее сообщалось, что арестованный после конфликта с сотрудниками силовых структур на протестном митинге Джумаев госпитализирован с подозрением на коронавирус.
- Кадры драки студента МГУ, выходца из Чечни, с бойцами Росгвардии широко разошлись в интернете. Молодого человека объявили в розыск, 28 января он был задержан в Псковской области.
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