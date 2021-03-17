Подравшемуся с бойцами Росгвардии чеченцу предъявили обвинение

Управление Следственного комитета России по Москве завершило расследование уголовного дела в отношении Сайд-Мухамада Джумаева, которого ранее задержали за драку с бойцами Росгвардии на митинге против ареста Алексея Навального.

Джумаеву предъявили обвинение в совершении трёх эпизодов преступления по уголовной статье о применении насилия к представителю власти, передаёт сайт Кавказ.Реалии.

По версии следствия, 23 января Джумаев, участвовавший в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, нанес двум сотрудникам ОМОНа и сотруднику полиции множественные удары руками и ногами по различным частям тела. На суде в среду ему продлили арест до 16 апреля. Сайд-Мухамаду Джумаеву грозит до пяти лет колонии.