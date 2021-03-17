ФРГ потребовала от России соблюдать права иностранных журналистов

Глава МИД ФРГ Хайко Маас потребовал от Москвы соблюдать право иностранных корреспондентов на работу в нормальных условиях.

До этого базирующиеся в России германские журналисты получили приглашение на видеоконференцию 15 марта, в ходе которой, по рассказам участников, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова предупредила Берлин о последствиях в случае нежелательных действий в отношении телеканала RT.

"Свобода слова – это не предмет для переговоров. В Германии соблюдение данного принципа возможно, и в России это также должно соблюдаться", - написал Маас в Twitter.

Ранее в марте российский государственный телеканал RT, рассчитанный на международное вещание, обвинил правительство ФРГ в давлении на коммерческие структуры, включая немецкий Commerzbank. К 31-му мая этот банк решил прекратить финансовое обслуживание Ruptly GmbH и RT DE Productions GmbH, которые являются подразделениями российского медиахолдинга RT. Власти Германии тогда отвергли обвинения со стороны Москвы в том, что они воздействовали на Commerzbank, вынуждая его прекратить коммерческие связи с RT. "Российское правительство уже не первый раз предпринимает попытки возложить на нас ответственность за отношения RT с банками", - подчеркнул 5 марта пресс-секретарь МИД ФРГ Кристофер Бургер. Его цитирует "Немецкая волна".

Как отмечает Reuters, ряд стран, включая Соединённые Штаты, называют RT "инструментом российской пропаганды". В Великобритании регуляторы периодически проверяют RT на предмет нарушения принципа беспристрастности.

Германия - крупный импортёр российских энергоресурсов. В ноябре прошлого года было объявлено о планах RT запустить круглосуточный телеканал для немецкоязычной аудитории – в дополнение к нынешнем онлайн-программам.