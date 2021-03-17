Похищенные в Нижнем Новгороде чеченцы вновь заявили о пытках 

Обвиняемые в помощи террористам жители Чечни Салех Магамадов и Исмаил Исаев, которых ранее похитили в Нижнем Новгороде и насильно вывезли в Грозный, рассказали о том, что их пытали, заставляя дать признательные показания. Об этом сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на адвоката.

В показаниях обвиняемых, с которыми удалось ознакомиться их защитнику, говорится, что в Серноводском отделе полиции Чечни Магамадова били об стену и угрожали убийством. Исаев в свою очередь рассказал, что признательные показания ему и его другу принесли в распечатанном виде, заставив заучить их наизусть в ночь до суда.

О похищении в Нижнем Новгороде местными сотрудниками правоохранительных органов двух 17-летних уроженцев Чечни, Салеха Магамадова и Исмаила Исаева, стало известно в феврале.

Ранее их задерживали в Чечне из-за того, что они были модераторами оппозиционного телеграм-канала "Осал Нах 95". После этого в интернете появилось видео с их извинениями – на нём было видно, что молодые люди избиты. Позже правозащитники установили, что Магамадова и Исаева держали в подвале полка Патрульно-постовой службы имени Ахмата Кадырова в Грозном и заставляли под пытками учить наизусть Коран, биографию Ахмат-Хаджи Кадырова и гимны России и Чечни.

В июле 2020 года "Российская ЛГБТ-сеть" помогла задержанным перебраться в Нижний Новгород. Магамадов и Исаев намеревались покинуть Россию, но не успели - их снова задержали и вывезли в Чечню. Несколько дней об их местонахождении ничего не было известно. Позже молодых людей обвинили в помощи террористам и арестовали.