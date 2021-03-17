Десятки мировых звёзд потребовали от Москвы прекратить репрессии 

Более сорока режиссёров, актёров и музыкантов Европы и США подписали обращение к российским властям с требованием "немедленно прекратить уголовное преследование" и "освободить" участницу Pussy Riot Марию Алёхину и муниципального депутата Люсю Штейн, которые более двух месяцев находятся под домашним арестом по так называемому "санитарному делу".

Обвинения, выдвинутые против них, названы в письме "попыткой заткнуть активистов и предостеречь людей от участия в протестах против коррупции и в поддержку политического заключенного Алексея Навального". Авторы обращения отметили, что это "прямо нарушает права человека и международные стандарты политической свободы".

В письме говорится и об участниках российских протестов в целом. "Мы порицаем преследование мирных демонстрантов, которых, в соответствии с многочисленными свидетельствами, избивают, пытают и помещают в тюрьмы в условиях, опасных для здоровья, за участие в митингах. Преследование, основанное на политических взглядах, неприемлемо в цивилизованном обществе", - подчеркнули авторы обращения.

Cреди тех, кто подписал письмо - режиссёр и актриса Вупи Голдберг, актёры Эд Харрис, Джиллиан Андерсон, Коллин Фаррел и Миа Фэрроу, музыкант Питер Гэбриел и Том Морелло.

Сообщается, что текст обращения будет предоставлен Басманному суду Москвы, в котором 18 марта будет рассматриваться продление меры пресечения для Алёхиной и Штейн.