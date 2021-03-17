Десятки мировых звёзд потребовали от Москвы прекратить репрессии 

Более сорока режиссёров, актёров и музыкантов Европы и США подписали обращение к российским властям с требованием "немедленно прекратить уголовное преследование" и "освободить" участницу Pussy Riot Марию Алёхину и муниципального депутата Люсю Штейн, которые более двух месяцев находятся под домашним арестом по так называемому "санитарному делу".
Обвинения, выдвинутые против них, названы в письме "попыткой заткнуть активистов и предостеречь людей от участия в протестах против коррупции и в поддержку политического заключенного Алексея Навального". Авторы обращения отметили, что это "прямо нарушает права человека и международные стандарты политической свободы".
В письме говорится и об участниках российских протестов в целом. "Мы порицаем преследование мирных демонстрантов, которых, в соответствии с многочисленными свидетельствами, избивают, пытают и помещают в тюрьмы в условиях, опасных для здоровья, за участие в митингах. Преследование, основанное на политических взглядах, неприемлемо в цивилизованном обществе", - подчеркнули авторы обращения.
Cреди тех, кто подписал письмо - режиссёр и актриса Вупи Голдберг, актёры Эд Харрис, Джиллиан Андерсон, Коллин Фаррел и Миа Фэрроу, музыкант Питер Гэбриел и Том Морелло.
Сообщается, что текст обращения будет предоставлен Басманному суду Москвы, в котором 18 марта будет рассматриваться продление меры пресечения для Алёхиной и Штейн.
- Так называемое "санитарное дело" было открыто Следственным комитетом России после акций в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, которые прошли в десятках российских городов 23 и 31 января. В связи с ним арестованы или находятся в розыске ближайшие соратники Навального, включая его родного брата, и политические активисты.
- Согласно версии следствия, часть обвиняемых призывали через соцсети выйти протестовать в центр Москвы. Откликнувшись на призыв, туда приехали люди, которые должны были оставаться дома на самоизоляции. В оперштабе по борьбе с коронавирусом заявляли, что 23 января на Пушкинскую площадь пришли 19 человек, которым был поставлен диагноз COVID-19.
- Правозащитники указывают на избирательность российских властей в оценке действий протестующих. Отмечается, что в Москве проходит множество массовых мероприятий, не связанных с политикой, и их участники не подвергаются преследованиям и никак не проверяются. Сами обвиняемые по "санитарному делу" категорически не признают вину и считают целью преследования помешать им участвовать в предстоящих выборах в Госдуму.
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