На выборах в Нидерландах лидирует партия премьера Марка Рютте

На парламентских выборах в Нидерландах лидирует партия действующего премьера Марка Рютте, свидетельствуют результаты экзитполов.

Народная партия за свободу и демократию во главе с Рютте получает около 23 процентов голосов и может рассчитывать на 35 мандатов.

На втором месте левоцентристская партия "Демократы-66", входящая в нынешнюю коалицию. Замыкает тройку лидеров Партия свободы Герта Вилдерса, известного антиисламской риторикой.

Таким образом, Марк Рютте сейчас на пути к четвёртому сроку в качестве главы правительства Нидерландов, которым он руководит уже 10 лет.

Как отмечает Associated Press, рейтинг Рютте значительно укрепился в прошлом году в связи с мерами, принимаемыми его кабинетом для сдерживания эпидемии коронавируса. Болезнь унесла жизни более 16 тысяч жителей страны от общего числа населения примерно в 17 миллионов. Нидерланды также столкнулись с рецессией в экономике. При этом на популярности Марка Рютте в последние недели негативно сказалось снижение общественной поддержки длительного локдауна из-за COVID-19.

Кроме того, в январе правительство Рютте ушло в отставку из-за скандала с ошибочным обвинением в адрес тысяч семей о незаконном получении детских пособий. До нынешних выборов кабинет министров считался техническим.