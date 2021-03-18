Отрицавший ковид президент Танзании умер после госпитализации с ковидом

Президент Танзании Джон Магуфули умер в возрасте 61 года. Об этом в эфире государственного телевидения накануне сообщила вице-президент страны. В начале марта глава государства перестал появляться на публике, оппозиция заявляла, что он госпитализирован с ковидом в соседней Кении.

Магулуфи не вводил в стране карантин и советовал сторонникам лечиться молитвами. Он высмеивал вакцинацию, не носил маски, а страна не публиковала при нём статистические данные о числе заболевших коронавирусом нового типа. Президент объяснял свою позицию тем, что не доверяет иностранной науке.

В последний раз он появлялся на публике 27 февраля. На прошлой неделе премьер-министр страны заявлял, что президент здоров и много работает. Министр правовых отношений Мвигулу Нчемба заявил в твиттере, что президент "не тренер по бегу, чтобы пробегать мимо вас каждый день".

Как минимум четыре человека были арестованы за распространение слухов о его болезни, — передаёт The Financial Times. Оппозиция уверена, что президент мог умереть ещё не прошлой неделе. По официальной версии, президент умер от болезни сердца в крупнейшем городе страны Дар-эс-Саламе.