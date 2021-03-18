Тихановская призвала белорусов проголосовать за переговоры с властью

Бывший кандидат на пост белорусского президента Светлана Тихановская призвала граждан страны проголосовать за переговоры оппозиции с действующей властью. Она выступила со специальным видеообращением в ютьюбе в четверг, 18 марта.

По словам политика, представители правящего режима должны провести переговоры при международном посредничестве. "Чем больше голосов, тем громче звучит наше требование решить кризис мирно и без жертв", – заявила она.

Тихановская уверена, что любое развитие ситуации в стране в конечном итоге приведёт к переговорам. "Причина кризиса – в том, что власть удерживает человек, который проиграл выборы", – заявила она. Перед началом возможного диалога она предложила поддержать оппозицию новой волной протестов, на которую у Минска не должно хватить "денег и сил".

По утверждению Тихановской, сторонники фактического главы государства Александра Лукашенко так же разочаровываются в нём. По её словам, переговоры поддерживают ООН и ОБСЕ, которые готовы предоставить площадку для диалога.

Поддержать переговоры она призвала граждан страны в онлайн-платформе "Голос", использовавшейся во время президентских выборов для альтернативного официальному подсчёта голосов. "Белорусы не смирились," – заявила Тихановская.