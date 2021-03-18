В Новосибирске суд прекратил дело по "дадинской" статье и назначил штраф

Суд в Новосибирске прекратил уголовное дело в отношении местной жительницы Яны Дробноход и назначил ей штраф в 40 тысяч рублей. Её обвиняли в неоднократном нарушении законодательства о массовых мероприятиях, передаёт Сибирь.Реалии.

Активистку неоднократно штрафовали за участие в акциях в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, протестующих в Хабаровске и журналистов. 1 февраля она была отправлена под домашний арест, а через две недели – в СИЗО, ей грозил реальный срок в колонии.

Дробноход в суде заявила ходатайство о замене уголовного преследования судебным штрафом. Суд встал на сторону подсудимой и прекратил уголовное преследование.