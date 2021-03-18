Переводивших деньги сторонникам Навального допрашивают спустя 8 лет 

Россиян, которые переводили деньги на "Яндекс-кошельки" сторонников Алексея Навального, вызвали на допросы в рамках уголовного дела, заведённого ещё восемь лет назад, сообщил глава сети штабов Навального Леонид Волков.

По версии следствия, Константин Янкаускас, Владимир Ашурков и Николай Ляскин в 2013-м году присвоили порядка 7 миллионов рублей, которые граждане переводили на деятельность оппозиции. Янкаускас и Ляскин находятся по этому делу под подпиской о невыезде, а Ашурков, покинувший Россию, объявлен в розыск. Все они категорически отрицают вину.

По словам Леонида Волкова, допросы по этому делу стабильно проводятся раз в год когда надо его продлить, а значит отчитаться, что были произведены следственные действия. При этом потерпевших в деле нет.