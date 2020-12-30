"Виноват в том, что не умер". Блогеры об уголовном деле против Навального

Следственный комитет возбудил против Алексея Навального уголовное дело за растрату денег, собранных на работу Фонда борьбы с коррупцией: из 588 миллионов, пожертвованных сторонниками Навального, тот потратил более 356 млн "на личные цели", утверждается в постановлении СК. Навальный в ответ написал, что Путин "бьется в истерике". Дмитрий Песков уже заявил в ответ, что не бьется, а поздравляет коллег с наступающим Новым годом.

За два дня до этого Федеральная служба исполнения наказаний пригрозила Навальному тем, что заменит его условный срок по делу "Ив Роше" на реальный, если оппозиционер не явится лично в один из филиалов ведомства, чтобы там зарегистрироваться. Основанием для такого вызова стала статья в медицинском журнале Lancet, где, по мнению ФСИН, говорится, что Навальный уже здоров, притом что в статье, посвященной его лечению, во-первых, не названо имя пациента, а во-вторых, недвусмысленно указывается, что он был отравлен.

Глеб Павловский

#Левиафанушко вот они и придумали , как бы не пустить Алексея Навального обратно на родину: тем что малый международный конфликт превращают в глобальный

Андрей Мальгин

Какие же они предсказуемые. Простые как мычание.

Олег Пшеничный

Шутка дня: Путин обвинил Навального в мошенничестве.

Иван Курилла

Чижика съели так-то. Навальный потратил деньги, которые ему переводили, - мошенник, вестимо.

Аббас Галлямов

Стоит зафиксировать, что дело о шпионаже возбуждать не стали. Придумали какую-то совсем уж ерунду.

Интересно, есть ли у них заявления от людей, переводивших в ФБК деньги? А вообще выступить в защиту интересов тех, кто сам добровольно перечислил Навальному свои кровные, - есть в этом какое-то особое иезуитство.

Иван Филиппов

феноменальная формулировка нового уголовного дела против Навального.

"По данным следствия, Навальный, действуя совместно с иными лицами, потратил из 588 миллионов рублей более 356 млн рублей на личные цели – приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов".

другими словами. никому не нужный неизвестный блоггер получил 588 (!!!!) миллионов рублей пожертвований.

из которых потратил на себя 356 млн. рублей.

$4,8 млн потратил. на материальные ценности

то есть СК и вся агитбригада знали о виллах Навального, дорогих автомобилях, шикарных пентхаусах, виноградниках в Тоскане, яхтах легендарных. знали И МОЛЧАЛИ.

это какой-то такой запредельный стыд и такая откровенная выдумка, что у меня даже матерные слова закончились

Сергей Митрофанов

Вместо того, чтобы тратить деньги на свержение Путина, Навальный их потратил на себя, и Следственный комитет этим крайне недоволен. Обязался свергать - свергай! Но вот проблема, Навальный же не заключал договора на свержение, тем более, со Следственным комитетом.

О том, что Навальный якобы тратит пожертвования на себя, много лет писали провластные блогеры – и вот наконец этот пункт из методички удалось пристроить в дело, пишет его соратник​ Леонид Волков.

Все-таки не могу перестать удивляться деградации путинского "государства".

То есть реально "сетка Потупчик" (или Пригожина, или Маргариты Симоньян, тут уже фиг разберешь) бегает годами по интернетам и форсит тупой мем "Навальный потратил донаты на отпуска"... а потом бац — и этот мем превращается в настоящее уголовное дело, в настоящий пресс-релиз Следственного комитета!

И уже не поймешь: это Бастрыкин в сетке Пригожина, или Путин работает ботом у Симоньян?

Но истерика знатная, надо сказать. То есть вчера придумали историю с "реальным сроком по Ив Роше", она как-то прямо скажем не зашла (попутно ФСИН, видимо, получил очень много люлей за ссылку на "Ланцет"), а страх перед грядущим и неизбежным возвращением Навального огромен. Надо срочно придумать что-то еще.

Что там еще у нас? А вот же, бегает клоун на зарплате системы "Илья Ремесло", отписывает темник про "донаты на отпуск" — ну вот, давайте из него сделаем уголовное дело, а чего нет! сгодится!

Реально вот такой уровень паники и такой уровень принятия решений. Стыдновато.

Цифры, названные СК, не сходятся с цифрами в отчетности ФБК, указывают сторонники Навального.

Леонид Волков

Следственный комитет РФ пишет на своем красивом сайте нарядными официальными буквами: Алексей Навальный совместно с другими лицами собрал пожертвованиями 588 млн рублей, из которых 356 млн рублей "потратил на свои цели". Ты смотришь на эти буквы и цифры и пытаешься найти в них какую-то логику — ну не может же серьезная официальная организация взять и просто придумать цифры? Может быть есть какая-то зацепка: что-то, что они неправильно поняли или посчитали; что-то, с чем можно аргументировано поспорить? Какая-то ИХ логика, которую можно опровергнуть нормальной логикой?

Но нет. Это сложно принять, с этим сложно жить; тренированный рациональный мозг отказывается видеть отсутствие всяческой логики — но факт остается фактом. Они тупо просто все придумали. Это не какие-то реальные цифры, к которым были притянуты за уши неверные объяснения (как было, скажем, в деле Кировлеса, где вся выручка внезапно становилась чистой прибылью), нет; это просто чистая геббельсовщина — "чем ужаснее ложь, тем легче в нее поверят". Уже хотя бы потому, что очень сложно логически отвечать на абсурд.

Единственное интеллектуальное упражнение, которое мне как-то лично помогает рационализировать происходящее, заключается в постоянном напоминании: это те же самые люди, которые попытались убить Алексея "Новичком", чему тут удивляться?

Вот примерно так это работает.

Ты сидишь и думаешь:

— Но ведь у них как на ладони все счета Навального, все счета Волкова, все счета всех сотрудников ФБК. Если Навальный и Волков взяли себе 365 миллионов рублей из донатов на "шикарную жизнь", то должны быть какие-то транзакции, какие-то следы этого? Раз по "логике следствия" из собранных на ФБК и штабы денег большая часть перекочевала в карманы Навального и Волкова, значит должны быть эти переводы и платежки? И где-то эти 365 миллионов сейчас должны быть, а ведь все имущество Навального и Волкова тоже известно и изучено под микроскопом. И настолько нечего предъявить, что на "инфографике", которой кремлевские телеграм-каналы иллюстрируют пресс-релиз СК, опять фигурирует пресловутый "дом в Люксембурге"! На донаты, собранные в 2016-2020 годах, Волков в 2014 году купил дом в Люксембурге! И машину времени в придачу.

— Но ведь Навальный ежегодно отчитывается и о своих доходах и о своих расходах (хотя и не обязан), они прекрасно бьются, и весь его образ жизни типичного московского среднего класса полностью соответствует его доходам. Ни Навальный, ни Волков не получают и никогда не получали в ФБК зарплаты — как технически они могли бы "присвоить" 365 млн рублей со счетов ФБК — организации, которая находится под пристальным вниманием Кремля в течение многих лет, проходит ежегодный обязательный аудит, сдает тонны отчетности? Это на кого вообще рассчитано?

А потом говоришь себе: "Леонид, ну что ты от них ждешь здравого смысла и логики, после того, как они пытались убить Навального "Новичком"?" И как-то отпускает немного.

Ты сидишь и думаешь:

— Откуда они вообще взяли сумму пожертвований в 588 миллионов рублей? Что это за число такое? Если взять в целом все донаты на ФБК и на штабы за 2016-2020 годы — сумма значительно больше. Мы только на президентскую кампанию Навального собрали более 360 млн (и отчитывались об этом), отчеты ФБК тоже опубликованы, отчеты штабов за последующие годы — тоже. Штабы в 2019 году собрали и потратили 191 млн, в 2020 году тот же порядок величин (еще не делали отчет и точно не подводили итоги); у ФБК бюджет около 70-80 млн рублей в год — ну то есть суммарно за последние пять лет получается несколько больше миллиарда.

— Откуда они вообще взяли сумму затрат в 223 млн рублей? (Раз Навальный с подельниками "собрал 588 млн, из которых 365 млн потратил на себя", то, выходит, на работу ушло только 223 млн рублей)? Есть ведь не только публичные отчеты для жертвователей, есть отчеты в Минюст. Следственный комитет знает все наши банковские счета, имеет доступ по всем транзакциям по ним. Он прекрасно знает, что все, что мы собираем, мы немедленно тратим, никакого запаса у нас нет (ну, точнее, был до августа 2019 года, когда Следственный комитет его арестовал). Вы серьезно считаете, что мы на 223 млн рублей работали всей нашей структурой в течение последних пяти лет? А пять тысяч человек пятью хлебами мы не накормили случайно? Просто прикиньте: 223 млн рублей за пять лет, это 3.5 млн рублей в месяц примерно, а в штабах и в ФБК суммарно работает примерно 250 человек — выкинем аренду, налоги, технику... это что, у нас 14 тысяч рублей в месяц зарплаты, люди святым духом питаются? Просто из масштабов работы и организации любому ежу понятно, что наши фактические затраты в несколько раз выше. Да мы одних налогов и взносов на фонд оплаты труда за эти пять лет заплатили больше, чем 223 млн рублей!

А потом говоришь себе: "Леонид, ну что ты от них ждешь здравого смысла и логики, после того, как они пытались убить Навального "Новичком"?" И как-то отпускает немного.

Ты сидишь и думаешь:

— Как вообще у них укладывается в голове ситуация, когда они уже полтора года "расследуют" "дело ФБК", в рамках которого все наши донаты они объявили "легализацией преступных денег неизвестного происхождения", а теперь их же, эти же деньги, объявляют пожертвованиями граждан, которые мы присвоили? Ребята, вы определитесь — вы полтора года нам говорили, что это "отмывание", а теперь вдруг это "украденные пожертвования", вам черепная коробка не жмет?

— Как вообще им приходит в голову возбуждать дело о "мошенничестве" без потерпевших? Кого обмошенничали-то, кто заявление написал, кто это такой нам отправил 588 млн рублей, а потом пришел в СК жаловаться, что мы их нецелевым образом потратили? И это после того, как по делу о "Яндекс.Кошельках" они шесть лет искали желающих стать потерпевшими, опросили более тысячи человек и никого не нашли. Потому что даже если человек может быть и перестал быть сторонником, он все равно крутил пальцем у виска: "мои деньги, я им их пожертвовал именно для того, чтобы они с ними делали то, что считают нужным".

А потом говоришь себе: "Леонид, ну что ты от них ждешь здравого смысла и логики, после того, как они пытались убить Навального "Новичком"?" И как-то отпускает немного.

Алексей Навальный

Леонид написал хороший пост о новом уголовном деле против меня.

И его характерная особенность даже не в том, что оно сфабриковано тотально - это как раз не особенность, а общий признак.

Особенность же в том, что в этом случае бесполезно даже пытаться понять логику фабрикации.

Ну, типа, в "деле Кировлеса" они взяли всю выручку компании Петра Офицерова и объявили, что это сумма похищена.

В "деле Ив Роше" объявляли похищенной не выручку, а прибыль.

Здесь же вообще все цифры взяты с потолка. То есть буквально выдуманы. Ясно, что Путин сказал вчера на совещании: возбудите против него ещё одно дело.

Бастрыкин пришёл и сказал подчиненным: напишите, что он украл все пожертвования ФБК.

- Сколько?

- Ну напишите миллионов двести или триста.

При этом все отчеты есть. И в Минюсте есть, и мы публиковали.

Мы же с наличными деньгами не работаем. По бухгалтерским проводкам ФБК отлично видно: сколько денег пришло и куда они ушли.

И очень хорошо видно, что я никогда ни одной копейки от ФБК или штабов не получал.

Ровно так же видны и мои личные финансы. Сколько и откуда я получаю, сколько трачу.

Но очевидно, что вся эта ситуация с попыткой убийства просто сделала ненужной даже притворство.

Если вас уличили в том, что в ФСБ сидит группа убийц и террористов, которые могут запросто приходить в полицию, получать улики/доказательства и уничтожать их, то зачем даже прикидываться и создавать минимальную правдоподобность новому уголовному делу.

Давайте просто напишем: украл 300 миллионов. И так сойдет.

Так или иначе, всем понятно, что преследуют оппозиционера совсем не за это.

При этом одно дело о растрате на Навальном уже "висит", напоминают некоторые блогеры.

Другие между тем продолжают жертвовать ФБК деньги.

Новое уголовное дело однозначно свидетельствует о том, что режим боится Навального, считают многие комментаторы.

Эль Мюрид

На всякий случай, если Навальный не понял предупреждения ФСИН, его предупредил еще и Следственный комитет, открыв уголовное дело по мошенничеству в особо крупном. Теперь Навальный по приезду в Россию точно будет задержан и посажен в СИЗО. Альтернатива - не приезжать.

Решение выглядит несколько грубым и прямолинейным, но вполне действенным. Из-за границы у Навального будет на порядок меньше возможностей в России, а если понимать, что режим ускоренно готовится к трансформационным мероприятиям (с чем это связано, сказать пока сложно - то ли итоги американских выборов вынуждают ускоряться, то ли какие-то сложности у Путина, в любом случае 21 год может стать крайне важным с точки зрения того, что называлось "трансфертом) - в общем, присутствие Навального в этот период становится фактором неопределенности. А потому - лучше без него.

Виктор Сонькин

Ну окей, они официально объявляют: да, это мы его пытались убить, да, он самый страшный наш соперник, да, мы его безумно боимся (а ведь могли бы сделать так, что он действительно стал бы менее важен; но нет, для этого нужна крупица ума). И что, неужели на этом фоне еще останутся люди, которые будут говорить что-то — ну даже не "кремлевский проект", это уже все-таки далеко за пределом — но "не все тут чисто"?

Аббас Галлямов

Помимо прочего, новое уголовное дело против Навального - это ещё и эстетическое разочарование. Никакой красивой игры, интеллектуальной дуэли не будет; будет тупое использование имеющегося в распоряжении государства административного ресурса. Кремль отказался от борьбы с оппозиционером в публично-политическом пространстве; он пытается выдавить его из страны физически.

Режим расписался в том, что выиграть думские выборы в условиях, когда Навальный находится в России, он не сможет.

Борис Акунин-Чхартишвили

Последние события превратили Алексея Навального в фигуру мирового уровня. В таких условиях его посадка будет уже совсем не кировский приговор, взволновавший только узкие круги российской оппозиции.

Алексей по части харизмы не уступит Манделе. А Юля даст Винни сто очков вперед.

Так и представляю себе заголовки: «Navalny вылетел в Москву, не устрашившись ареста!». «Арестован путинский немезис!». "Начался процесс над лидером российской оппозиции!".

Воистину: «Бог, егда хочет показнити человека, отнимает у него ум».

Александр Коляндр

Рожают овцы под брезентом

Навальный будет президентом!

"Я ж сразу сказал в ролике: они попытаются посадить меня за то, что я не умер в том самолете, а потом искал своих убийц", – напомнил Навальный в инстаграме.

Владимир Варфоломеев

На фоне методов ФСБ, о которых мы в последние месяцы узнали много нового и страшного, уголовное дело, возбуждённое сегодня СК против Алексея Навального, выглядит поступком почти вегетарианским.