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Летавший в Литву двойник Пригожина был осуждён за подделку документов

Прилетавший в Литву Евгений Пригожин отдалённо похож на внесённого в санкционные списки Евгения Пригожина

Двойник санкт-петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, посещавший под его видом Литву, был судим за подделку документов. Дата его рождения совпадает с пригожинскими, но имя он поменял только в 2020 году, в 58 лет. Об этом пишет издание "Открытые медиа".

В 2020 году в Литву из России двойник Пригожина прилетал в Литву, хотя оригинал был внесён в санкционные списки Евросоюза, — сообщала контрразведка страны. Он фотографировался у зданий министерства транспорта, парламента и достопримечательностей, после чего почти сразу возвращался обратно в Россию.

Директор литовского Департамента государственной безопасности Дарюс Яунишкис заявил Радио Свобода, что это могла быть спецоперация российских спецслужб для подрыва государственных институтов Литвы и ЕС .

"Открытым медиа" удалось выяснить, что предполагаемого двойника Пригожина до 2020 года звали Леонид Красавин.

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