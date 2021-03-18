Обвиняемым по "санитарному делу" продлили аресты до конца июня 

Басманный суд Москвы продлил до 23 июня домашние аресты четверым обвиняемым по так называемому "санитарному делу". Меру пресечения продлили участнице Pussy Riot Марии Алёхиной, пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш, главе московского штаба Навального Олегу Степанову и муниципальному депутату Дмитрию Барановскому.

Сторона обвинения мотивировала необходимость оставить их под арестом тем, что следствию нужно допросить по уголовному делу ещё 50 человек, в том числе повторно.

"Санитарное дело" было открыто Следственным комитетом России после акций в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, которые прошли 23 и 31 января. По версии следствия, организаторы призывали через соцсети выйти протестовать в центр Москвы. Откликнувшись на призыв, туда приехали люди, которые должны были оставаться дома на самоизоляции. В оперштабе по борьбе с коронавирусом заявляли, что 23 января на Пушкинскую площадь пришли 19 человек, которым был поставлен диагноз COVID-19.

На данный момент по "санитарному делу" арестованы или находятся в розыске десять ближайших соратников Навального, включая его родного брата. Все они не признают вину и считают целью преследования помешать им участвовать в предстоящих выборах в Госдуму.

Накануне более сорока мировых знаменитостей подписали обращение к российским властям с требованием "немедленно прекратить уголовное преследование" российских оппозиционеров и осуждением полицейского насилия на акциях протеста в России. "Преследование, основанное на политических взглядах, неприемлемо в цивилизованном обществе", - подчеркнули авторы обращения.

Cреди тех, кто подписал письмо - режиссёр Педро Альмодовар, актёры Мартин Шин, Эд Харрис, Джиллиан Андерсон, Коллин Фаррел и Вупи Голдберг, музыканты Роджер Уотерс, Питер Гэбриел и Том Морелло.