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В Армении состоятся внеочередные парламентские выборы

В Армении запланированы внеочередные парламентские выборы. Они должны состояться 20 июня. Об этом в четверг, 18 марта, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян после встречи с лидером оппозиционной фракции.

Отставки Пашиняна оппозиция требует с момента завершения вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе осенью прошлого года. 10 ноября, после объявления о подписании соглашения о прекращении вооружённого конфликта, протестующие захватили здания парламента и правительства.

Ереван: штурм здания правительства и парламента
Фотогалерея:

Ереван: штурм здания правительства и парламента

Несколько тысяч человек протестовали против соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе

После этого в Армении регулярно проходили акции протеста против премьер-министра, несмотря на то, что в стране продолжает действовать военное положение, а вместе с ним — запрет на массовые акции.

Отставки Пашиняна потребовали все бывшие президенты Армении. После того как в феврале с призывом к увольнению премьера выступил Генеральный штаб, Пашинян заявлял о попытке военного переворота.

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