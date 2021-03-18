В Армении состоятся внеочередные парламентские выборы

В Армении запланированы внеочередные парламентские выборы. Они должны состояться 20 июня. Об этом в четверг, 18 марта, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян после встречи с лидером оппозиционной фракции.

Отставки Пашиняна оппозиция требует с момента завершения вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе осенью прошлого года. 10 ноября, после объявления о подписании соглашения о прекращении вооружённого конфликта, протестующие захватили здания парламента и правительства.

После этого в Армении регулярно проходили акции протеста против премьер-министра, несмотря на то, что в стране продолжает действовать военное положение, а вместе с ним — запрет на массовые акции.

Отставки Пашиняна потребовали все бывшие президенты Армении. После того как в феврале с призывом к увольнению премьера выступил Генеральный штаб, Пашинян заявлял о попытке военного переворота.

Новость дополняется