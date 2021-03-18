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Бывший сотрудник RT утверждает, что телекомпания пытается запретить его книгу

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Бывший сотрудник российского государственного канала RT Даниэль Ланге утверждает, что телекомпания пытается запретить его книгу о российской пропаганде. Об этом говорится в заявлении, переданном 18 марта в редакцию Радио Свобода.

Берлинский тележурналист Даниэль Ланге два года сотрудничал с немецким отделением телеканала. В марте 2021 года он уволился и одновременно выпустил книгу "Внутри RT Deutsch – медиа-армия Путина в Германии".

Ланге утверждает, что получал от начальства задания, не имеющие ничего общего с журналистикой. По его словам, ему предлагали следить за Алексеем Навальным, который был доставлен на лечение в Берлин после отравления в России, а также за соратниками оппозиционного российского политика – Леонидом Волковым и Марией Певчих. В качестве доказательств он привел переписку с редакторами в рабочем чате RT DE.

После выхода книги Ланге дал несколько интервью, в том числе Радио Свобода.

Теперь он утверждает, что руководство RT DE развязало против него "клеветническую кампанию" и пытается изъять его книгу из продажи.

В заявлении, переданном 18 марта в редакцию РС, Даниэль Ланге говорит, что его дискредитируют в передачах российского телевидения и ссылается на сюжет "Вестей" под названием "В Германии Russia Today готовит иск после абсурдных обвинений в шпионаже".

Ланге пишет, что юристы RT DE пытались заблокировать продажи его книги в Интернет-магазине Amazon, сославшись на нарушение авторских прав, и на время она считалась "недоступной", однако теперь снова поступила в продажу.

Обложка книги Даниэля Ланге
Обложка книги Даниэля Ланге

"RT DE пытается всеми средствами воспрепятствовать публикации моей книги и вопиюще ограничивает свободу прессы и свободу слова. Используя юридические уловки и угрозы, Россия вводит в Германии собственную цензуру", - пишет Даниэль Ланге.

Руководство RT DE отвергает все обвинения, выдвинутые Ланге. По словам главного редактора RT DE Динары Токтосуновой, Ланге никто шпионских заданий не давал, а просто предлагали делать свою работу.

  • В журнале "Шпигель" в феврале была опубликована статья "Так работают путинские пропагандисты". В ней анализируются инструкции, которые даются журналистам RT DE, и сюжеты этого YouTube-канала. Авторы статьи приходят к выводу, что редакторы RT DE делают ставку на политиков крайне правых и крайне левых взглядов, конспирологов, ковид-отрицателей, активистов различных маргинальных групп, которым предоставляется площадка для высказывания своих суждений. С этой оценкой деятельности канала согласен и Даниэль Ланге.
  • Канал RT DE, вещавший с 2014 года в YouTube, пытается получить в Германии лицензию на телетрансляции. В Берлине идет строительство новых студий. 6 февраля немецкий Commerzbank уведомил RT DE о закрытии их счетов, осуществление финансовых операций по ним будет прекращено с 31 мая. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это давлением на журналистов.

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