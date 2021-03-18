Суд освободил бывшего главу Удмуртии из колонии из-за плохого здоровья

Суд в Удмуртии освободил от наказания бывшего главу республики Александра Соловьёва. В октябре 2020 года он был признан виновным в коррупции и приговорён к 10 годам тюрьмы. 70-летний чиновник освобождён из-за плохого состояния здоровья.

В октябре 2020 года Соловьёв, возглавлявший республику с осени 2014 по весну 2017 года, был признан виновным в получении взяток от строителей мостов через реки Кама и Буй. Суд отправил единоросса на 10 лет в колонию строго режима и оштрафовал на 275 миллионов рублей. В феврале 2021 года его дочери сообщили газете "Коммерсантъ" о проблемах со здоровьем отца.

Утверждалось, что политик страдает тяжёлым онкологическим заболеванием, парализован, у него отказала единственная почка и случился инфаркт. В тот же день пресс-служба ФСИН опровергала сообщения о его смерти.