Кадыров прокомментировал высказывание Байдена о Путине

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал интервью Джо Байдена, в котором президент США утвердительно ответил на вопрос, считает ли он "убийцей" российского лидера Владимира Путина.

По мнению Кадырова, американскому президенту "надо лечиться, а не управлять страной", потому что он "опасен для всего человечества". Глава Чечни добавил, что разочаровался в недавно избранном американском президенте.

"Возможно, конечно, что Байдену по указанию экс-президента Дональда Трампа подсыпали галлюциногенные препараты, но с этим пусть разбираются профильные службы..." – написал Кадыров в телеграме.

В свою очередь зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что встречался с Байденом на международных мероприятиях. Тогда будущий американский президент "производил адекватное впечатление", сказал Медведев.

"Могу лишь вспомнить цитату доктора Фрейда: "Ничто не обходится в жизни так дорого, как болезнь и глупость", – приводит слова Медведева "Интерфакс".

Центральный исполком "Единой России" поручил своим депутатам осудить в соцсетях и СМИ высказывание Байдена в адрес Путина. Об этом пишет издание Znak.com со ссылкой на инструкцию, попавшую в редакцию. Как утверждается, депутатов попросили оценить слова президента США как "грубые, противоречащие не только нормам международной политики, но и здравому смыслу".

Источник Znak.com рассказал, что отчёт о проделанной работе депутаты должны внести в таблицу Excel под названием "Байден, это было зря". Некоторые депутаты, в том числе не только из "Единой России", уже прокомментировали высказывание Байдена.

Президент США Джо Байден в интервью ABC News утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина убийцей. Президент России в ответ заявил, что при колонизации современной территории США был устроен "геноцид местного населения", и сказал о "бессмысленности" атомного удара США по японским городам в конце Второй мировой войны. Байдену Путин пожелал крепкого здоровья.