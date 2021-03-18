Владимир Путин прокомментировал интервью президента США Джо Байдена, утвердительно ответившего на вопрос, считает ли тот Путина убийцей.

Путин заявил, что при колонизации современной территории США был устроен "геноцид местного населения" и сказал о "бессмысленности" атомного удара США по японским городам в конце Второй мировой войны. Трансляцию вёл канал Россия-24.

"Что касается заявления моего американского коллеги, мы действительно, как он сказал, лично знакомы. Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: будьте здоровы! Я желаю ему здоровья", - сказал Путин в ходе телемоста с представителями общественности аннексированного Крыма.

В связи с заявлениями Байдена Путин также отметил, что каждый видит другого человека так, как оценивает себя. "В детстве во дворе когда спорили друг с другом, мы говорили так: "Кто как обзывается, тот так и называется". И это не случайно, это не просто детская поговорочка и шутка", — заявил 68-летний политик.

В этом контексте он вспомнил о колонизации США, сопровождавшейся, по его оценке, геноцидом коренных народов, атомной бомбардировке Японии и социальных проблемах, выразившихся в движении Black Lives Matter.

По его словам, у россиян и американцев "разный генетический и культурно-нравственный код". Но США "придётся считаться" с защитой Россией своих интересов, "несмотря на санкции и оскорбления", — заявил Путин.

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