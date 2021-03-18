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Путин в ответ Байдену: рассказ про колонизацию Америки и атаку на Хиросиму

Джо Байден и Владимир Путин в 2011 году, архив

Владимир Путин прокомментировал интервью президента США Джо Байдена, утвердительно ответившего на вопрос, считает ли тот Путина убийцей.

Путин заявил, что при колонизации современной территории США был устроен "геноцид местного населения" и сказал о "бессмысленности" атомного удара США по японским городам в конце Второй мировой войны. Трансляцию вёл канал Россия-24.

"Что касается заявления моего американского коллеги, мы действительно, как он сказал, лично знакомы. Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: будьте здоровы! Я желаю ему здоровья", - сказал Путин в ходе телемоста с представителями общественности аннексированного Крыма.

В связи с заявлениями Байдена Путин также отметил, что каждый видит другого человека так, как оценивает себя. "В детстве во дворе когда спорили друг с другом, мы говорили так: "Кто как обзывается, тот так и называется". И это не случайно, это не просто детская поговорочка и шутка", — заявил 68-летний политик.

В этом контексте он вспомнил о колонизации США, сопровождавшейся, по его оценке, геноцидом коренных народов, атомной бомбардировке Японии и социальных проблемах, выразившихся в движении Black Lives Matter.

По его словам, у россиян и американцев "разный генетический и культурно-нравственный код". Но США "придётся считаться" с защитой Россией своих интересов, "несмотря на санкции и оскорбления", — заявил Путин.

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