Европейский регулятор: вакцина AstraZeneca не связана с тромбами

Вакцинация от коронавируса препаратом AstraZeneca не связана с образованием тромбов у привившихся. Об этом сообщило Европейское агентство лекарственных средств. Регулятор на внеочередном заседании 18 марта заявил, что преимущества применения британско-шведской вакцины по-прежнему превышают риски.

К такому же выводу пришли Британский медицинский регулятор и центр исследования побочных эффектов Нидерландов.

Ранее около 20 стран приостановили использование AstraZeneca из-за возможного образования тромбоза у привитых людей. В Евросоюзе, по последним данным, зарегистрировано не менее 30 случаев образования тромбов среди пяти миллионов уже привившихся жителей. При этом Всемирная организация здравоохранения в среду, 17 марта, вновь рекомендовала продолжить использование вакцины, отметив, что польза от неё превышает потенциальные риски. Производитель AstraZeneca также настаивает на безопасности своей разработки.