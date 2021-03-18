Европейский регулятор: вакцина AstraZeneca не связана с тромбами

Вакцинация от коронавируса препаратом AstraZeneca не связана с образованием тромбов у привившихся. Об этом сообщило Европейское агентство лекарственных средств. Регулятор на внеочередном заседании 18 марта заявил, что преимущества применения британско-шведской вакцины по-прежнему превышают риски.
К такому же выводу пришли Британский медицинский регулятор и центр исследования побочных эффектов Нидерландов.
Ранее около 20 стран приостановили использование AstraZeneca из-за возможного образования тромбоза у привитых людей. В Евросоюзе, по последним данным, зарегистрировано не менее 30 случаев образования тромбов среди пяти миллионов уже привившихся жителей. При этом Всемирная организация здравоохранения в среду, 17 марта, вновь рекомендовала продолжить использование вакцины, отметив, что польза от неё превышает потенциальные риски. Производитель AstraZeneca также настаивает на безопасности своей разработки.
- В Евросоюзе одобрены четыре вакцины от COVID-19 – Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Российский препарат "Спутник V" ожидает одобрения европейского регулятора. Власти стран-членов ЕС критикуют Брюссель за крайне низкие темпы вакцинации из-за дефицита препаратов.
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