Власти ЕС начали процесс сертификации вакцины "Спутник V"

Европейское агентство лекарственных средств начало экспертизу российской вакцины от коронавирусной инфекции нового типа "Спутник V", — сообщается на сайте регулятора. Проверка проводится по ускоренной процедуре, в случае её успешности вакцина может быть допущена на рынок стран Евросоюза.

В сообщении говорится, что агентство оценит соответствие “Спутника” стандартам Евросоюза по эффективности, безопасности и качеству. Предполагаемые сроки завершения испытаний не называются, но уточняется, что благодаря ускоренной процедуре они займут меньше времени, чем обычно.

Власти Евросоюза подвергаются критике за медленный процесс вакцинации от коронавируса нового типа. В том числе, критикуется и медленный процесс сертификации вакцин. Из-за пандемии большинство участниц ЕС фактически закрыты, в них остановлена или значительно нарушена экономическая жизнь.

На этом фоне отдельные страны ЕС стали договариваться о поставках препаратов, не одобренных европейским регулятором. Венгрия и Словакия одобрили российский "Спутник", Венгрия так же стала первой страной, одобрившей китайскую вакцину "Синофарм". Решения властей этих стран критикуется политиками, считающими, что Москва и Пекин могут использовать поставки как инструмент влияния.

Президент Чехии Милош Земан так же запросил препараты в России и Китае. "Если контрразведка будет предостерегать от использования этих вакцин, мы скажем, что у вакцины нет идеологии", — заявил он.