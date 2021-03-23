Не так уж и опасны... Тимур Мадатов – о судебной статистике

В последнее время мне довелось следить за ходом нескольких дискуссий в интернете, темой которых было отношение общества к людям, употребляющим наркотики. Поводом для одной такой дискуссии стала смерть девушки в Новосибирске, где одной из характеристик парня, который, как предполагается, совершил это преступление, является употребление им психоактивных веществ. Именно в этом, по мнению части интернет-пользователей, и заключалась причина трагедии. Вторая дискуссия последовала за публикацией в интернет-издании Wonderzine, посвященной наркофобии. Реакцией на этот текст, автор которого призывает избегать стигматизации и стереотипов при обсуждении проблем, связанных с употреблением наркотиков, стали обвинения в "оправдании наркопотребления", "незнании жизни", а также вопросами, когда же теперь последуют "оправдания каннибализма и педофилии".



Я никоим образом не готов осуждать людей, которые высказываются подобным образом, однако такая реакция свидетельствует о болезненности данной темы для общества: в основу реакции положены эмоции. Полагаю, что основой этих эмоций является иррациональный страх, привитый обществу в том числе публикациями, в которых людей, зависимых от психоактивных веществ, сравнивают с зомби, "на всё готовыми ради дозы". В качестве допустимого метода лечения предлагают "пристегивания к кровати", фактически принудительное удержание. В частности, именно про такие методы лечения не так давно рассказывал в очередной раз Евгений Ройзман, выступив гостем "Редакции" Алексея Пивоварова.



Одним из основных тезисов, с которым приходится сталкиваться в таких дискуссиях, – тезис об опасности человека, употребляющего наркотики, для общества. Подтвердить или опровергнуть этот тезис, на мой взгляд, можно, сопоставив число преступлений, совершённых в состоянии наркотического опьянения, с общим числом преступлений. Для этого обращусь к данным судебной статистики, находящимся в открытом доступе. Итак, в 2019 году всего было осуждено 598 214 человек, в том числе преступления под воздействием наркотических средств совершили 3463 человека. Путём несложных подсчетов легко установить, что лишь 0,58% преступлений совершается гражданами в состоянии наркотического опьянения.

Можем констатировать: употребление наркотиков – далеко не тот фактор, который может влиять на совершение насильственных преступлений

Я понимаю, что на это мне могут возразить: из статистики не видно, какие именно это преступления. Быть может, все эти 3463 гражданина совершили, например, убийства, что свидетельствует об особой опасности человека, находящегося в состоянии наркотического опьянения? Однако судебная статистика позволяет нам установить, сколько конкретных видов преступлений было совершено под воздействием наркотических веществ. Так, за совершение убийства под воздействием наркотического опьянения осуждено лишь 10 человек, в то время как за убийство под воздействием алкоголя осуждено 3528 человек, в сотни раз больше! Более того, если учесть тот факт, что всего за убийства (часть 1 статьи 105 УК РФ) был осужден 4891 человек, то получается: 72% убийств совершается под воздействием алкоголя. Остаётся только ужаснуться!



Если говорить про нанесение тяжких телесных повреждений (часть 1 статьи 111 УК РФ), то и тут статистика говорит сама за себя: 1837 лиц осуждено за совершение преступления под воздействием алкоголя и лишь 1 человек совершил такое преступление под воздействием наркотиков.



Что касается грабежей и разбоев (на которые люди, употребляющие наркотики, по распространённому мнению, готовы пойти "ради дозы"), то и это опасение, как выясняется, сильно преувеличено: в состоянии наркотического опьянения в 2019 году совершено всего 13 грабежей, в то время как алкогольное опьянение сопровождало более 5000 грабежей. Разбои также чаще сопровождаются алкоголем, нежели наркотиками: почти 2000 осуждённых против 11.

Есть преступления, которые действительно совершаются в состоянии наркотического опьянения чаще, чем под воздействием алкоголя, – это ненасильственные преступления, так называемые преступления без жертвы. Имеются в виду деяния, связанные с незаконным оборотом наркотиков, с хранением и сбытом наркотических средств. 2782 человека совершили преступления в сфере наркооборота в состоянии наркотического опьянения (около 2/3 от всего числа граждан, совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения).



Можем констатировать: употребление наркотиков – далеко не тот фактор, который может влиять на совершение насильственных преступлений.

Более того, наркотики даже рядом не стоят с алкоголем. Отмечу: я отлично осознаю тот факт, что употребление алкоголя гораздо более распространено в обществе, нежели употребление нелегальных психоактивных веществ, а следовательно, количество совершённых в состоянии алкогольного опьянения преступлений естественным образом оказывается выше. Тем не менее, абсолютные цифры свидетельствуют: страх пострадать от насильственного преступления, совершенного гражданином в состоянии наркотического опьянения, имеет в значительной степени иррациональный характер.

Тимур Мадатов – юрист Фонда имени Андрея Рылькова (внесён российскими властями в список "иностранных агентов"; в фонде с этим решением не согласны)



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