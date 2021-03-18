Сенат США утвердил бывшего посла в Москве Бёрнса директором ЦРУ

Сенат Конгресса США утвердил Уильяма Бёрнса на посту директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Кандидатуру одобрили единогласно. В ближайшее время Бёрнс примет присягу.

В начале матре сенатор-республиканец от Техаса Тед Круз задержал утверждение Бёрнса и потребовал от администрации президента Джо Байдена более жёстких санкций против строительства российского газопровода "Северный поток-2" в Германию. После того как Госдепартамент пригрозил компаниям, задействованным в проекте санкциями, Круз согласился разблокировать процесс.

Уильям Бёрнс – бывший заместитель госсекретаря США в администрации Барака Обамы и посол в Москве. На дипломатической службе он провёл более 30 лет.

Дипмиссию в России Бёрнс занимал в 2005–2008 годах, при администрации республиканца Джорджа Буша. До этого работал в американском посольстве в Москве в 1990-е годы.

После выхода в отставку в 2015 году стал президентом влиятельной неправительственной организации – Фонда Карнеги за международный мир.

Бёрнс, помимо прочего, считается специалистом по России и Ближнему Востоку, владеет русским языком. В России недавно изданы его мемуары "Невидимая сила. Как работает американская дипломатия". Несколько её глав посвящены России и российско-американским отношениям.

Бёрнс также известен как автор ряда аналитических записок о России. Особую известность благодаря публикации WikiLeaks приобрело датированное 2006 годом так называемое "чеченское досье" с критикой главы Чечни Рамзана Кадырова.