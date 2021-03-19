Парламент Испании одобрил закон об эвтаназии

Парламент Испании принял закон об эвтаназии. За законопроект проголосовали 202 парламентария. Против выступил 141 депутат, двое воздержались. Об том сообщает Reuters.

По словам министра здравоохранения Испании Каролины Дариас, цель инициативы состоит в том, "чтобы при помощи продуманного, дающего все гарантии закона помочь людям избежать страданий".

Правом на эвтаназию смогут воспользоваться совершеннолетние жители страны с серьёзным или неизлечимым заболеванием, которое вызывает невыносимые страдания. Чтобы пройти процедуру эвтаназии, человеку нужно будет направить два запроса с интервалом не менее 15 дней.

Закон предполагает, что эвтаназия может быть либо проведена врачом, либо это может быть самоубийство с помощью ассистента. Документ оставляет за врачами право отказаться от процедуры. Ожидается, что закон вступит в силу в июне.

В конце января закон об эвтаназии принял парламент Португалии.