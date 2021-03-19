Власти отложат требование к НКО по отчёту о пожертвованиях

Министерство юстиции России отложит на три месяца вступление в силу требования для российских некоммерческих организаций отчитываться об источниках иностранного финансирования своих благотворителей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

По словам собеседников издания, в ближайшие дни Минюст выпустит приказ, устанавливающий трехмесячный мораторий на это требование.

В начале марта представители почти 60 НКО обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой снять с них эту обязанность. В числе обратившихся были фонды "Подари жизнь", "Вера", "Старость в радость", "Адвита", "Живой", "Ковчег", благотворительный фонд Константина Хабенского и другие организации.

Авторы обращения заявили о "практической невозможности" выполнения этой нормы. Они отмечают, что информация об источнике средств жертвователей может представлять коммерческую или другую охраняемую законом тайну и благотворители могут отказаться передавать такие данные. Это приводит к сокращению пожертвований на благотворительную помощь бездомным, тяжелобольным, сиротам, пожилым людям.

Приказ Минюста, согласно которому некоммерческие организации должны отчитываться о возможном иностранном финансировании своих жертвователей, был принят в августе 2018 года. Однако в течение всего времени на него был установлен мораторий.

Ранее с предложением изменить требования отчетности НКО в Минюст обращалась Общественная палата. В феврале скорректировать формы отчетности для НКО с учетом их реальной возможности предоставлять необходимую информацию попросило Минэкономики.