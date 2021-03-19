Задержаны московские депутаты Галина Фильченко и Сергей Цукасов

В Москве задержали двух муниципальных депутатов Галину Фильченко и Сергея Цукасова и отвезли в отделы полиции. Об этом они сами сообщили "ОВД-Инфо". Причина задержания пока не известна.

“Утром двое неизвестных окружили мою машину, перегородили мне проезд. Показать удостоверение на камеру боятся. Потом приехали сотрудники ОМВД Останкинский, отвезли в отдел. Что вменяют, пока не понимаю”, — рассказал Цукасов «МБХ медиа».

Цукасов предположил, что задержание может быть связано с внеплановым съездом Ассоциации независимых депутатов, который должен пройти 20 марта, или с акциями в поддержку Алексея Навального 23 и 31 января.

Галина Фильченко — муниципальный депутат по Тверскому району, Сергей Цукасов — по Останкинскому. Организаторы съезда собирались обсудить массовые задержания муниципальных депутатов на форуме "Муниципальная Россия" в Москве, организованном проектом "Объединенные демократы" 13 марта.