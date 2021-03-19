В Болгарии несколько чиновников задержаны за шпионаж в пользу России

В Софии и Пернике в четверг задержаны несколько человек, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщило Болгарское национальное телевидение. По данным канала, спецоперацию провело контрразведывательное государственное агентство "Национальная безопасность".

Один из подозреваемых мог быть задержан на автодороге из Софии в Пловдив, — передаёт со ссылкой на источники канал bTV. По данным телеканала, для этого на выезде из крупнейшего города страны была организована поголовная проверка документов. Полиция эту информацию не комментирует.

Канал "Нова телевизия" уточняет, что задержание на выезде из столицы стало необходимым, потому что подозреваемый пытался скрыться. По данным источников редакции, все задержанные — болгарские чиновники, имеющие доступ к секретной информации.

Официально задержания не подтверждались и не комментировались. С октября 2019 года власти Болгарии выслали шесть российских дипломатов по подозрению в шпионаже, ещё один был не пущен в страну. Несколько раз вместе с ними задерживались, а затем арестовывались местные граждане.