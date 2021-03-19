В Беларуси блокируют сайт "для переговоров с властью"

Белорусские власти начали блокировать сайт "Голос", куда кандидат в президенты Светлана Тихановская звала соотечественников голосовать за переговоры с властью. Об этом сообщает TUT.BY.

Ряд пользователей не смогли зайти на веб-ресурс: им выдавалось сообщение о том, что сайт блокирован на основании решения Министерства информации. По данным издания, речь идет об ограничении доступа, а не полной блокировке. Это означает, что сайт доступен только для интернет-провайдеров, но не для потребителей их услуг.

Накануне Тихановская призвала белорусов анонимно проголосовать на платформе "Голос" за переговоры с властью "при международном посредничестве". По ее словам, "задача – вступить в диалог "с теми представителями режима, которые готовы думать о будущем и принимать зрелые решения".

Ранее на этой неделе Тихановская призвала политзаключенных прекратить голодовку во избежание риска для жизни. Это произошло спустя несколько дней после того, как команда Тихановской представила проект новой Конституции. В нем предлагается установить парламентскую республику и оставить за президентом представительские функции.