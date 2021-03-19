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Один из крупнейших поставщиков оборудования для взлома телефонов отказался работать с Россией

Один из крупнейших в мире поставщиков для взломов гаджетов, израильская компания Cellebrite, отказался работать с Россией и белорусскими правоохранительным органами. Это было сделано после того как правозащитники опубликовали документы, связывающие продукты компании со взломом техники оппозиционеров и меньшинств в этих странах. Об этом пишет газета "Гаарец".

Cellebrite поставляет свои технологии правоохранительным органам и спецслужбам. Компания регулярно критикуется за то, что её решения используются в авторитарных странах для преследования оппозиции и меньшинств. В 2020 году она отказалась от продаж техники в Китай и Гонконг, после подавления Пекином демонстраций оппозиции в городе.

В России с помощью техники Cellebrite Следственный комитет пытался взломать, в частности, телефоны Любови Соболь и её помощника, оператора Абдулкерима Абдулкеримова. Сделать это не удалось.

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