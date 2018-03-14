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Спецслужбы России закупили устройства для взлома новых iPhone

Смартфон iPhone X (Иллюстративное фото)

Региональные управления Следственного комитета России и Министерства внутренних дел закупили оборудование для взлома новейших моделей смартфонов. Информацию об этом на сайте государственных закупок обнаружила "Русская служба Би-би-си".

Правоохранительные структуры через посредников закупили продукцию израильской компании "Cellebrite", которая специализируется на взломе смартфонов, в том числе и новейших iPhone X. Производитель утверждает, что технология позволит скачивать с гаджета фотографии, историю звонков и переписку в месседжерах. Следственному комитету Волгоградской области покупка оборудования обошлась в 800 тысяч рублей. МВД Хабаровского края получило устройства на общую сумму более одного миллиона рублей.

В 2016 году Следственный комитет официально подтвердил, что сотрудники ведомства используют в своей работе технологии для взлома современных смартфонов.

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