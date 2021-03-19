Необыкновенный концерт Владимира Путина и Стаса Михайлова

Сразу 80 тысяч россиян прибыли в родную гавань стадиона "Лужники", чтобы отметить праздник воссоединения Крыма с Россией. Говорят, что московский праздник получился куда более масштабным, чем собственно крымский. Среди выступивших на "звездном" концерте оказался Владимир Путин. Сразу после него свою песню исполнил другой любимец преимущественно российских женщин, Стас Михайлов. Энтузиазм, который владел публикой, казался вполне искренним. О сегодняшних "крымских" настроениях россиян - редактор отдела политики "Новой газеты" Кирилл Мартынов и автор проекта Global Wave Ярослав Старухин, который оказался зрителем патриотического концерта. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева. А вы - празднуете день воссоединения Крыма с Россией? Звоните в прямой эфир начиная с 19.05 по номеру 8-800-200-22-12