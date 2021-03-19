Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Лицом к событию

Необыкновенный концерт Владимира Путина и Стаса Михайлова

Валдимир Путин и Стас Михайлов, коллаж

Сразу 80 тысяч россиян прибыли в родную гавань стадиона "Лужники", чтобы отметить праздник воссоединения Крыма с Россией. Говорят, что московский праздник получился куда более масштабным, чем собственно крымский. Среди выступивших на "звездном" концерте оказался Владимир Путин. Сразу после него свою песню исполнил другой любимец преимущественно российских женщин, Стас Михайлов. Энтузиазм, который владел публикой, казался вполне искренним. О сегодняшних "крымских" настроениях россиян - редактор отдела политики "Новой газеты" Кирилл Мартынов и автор проекта Global Wave Ярослав Старухин, который оказался зрителем патриотического концерта. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева. А вы - празднуете день воссоединения Крыма с Россией? Звоните в прямой эфир начиная с 19.05 по номеру 8-800-200-22-12

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Сказано на Эхе

Russian Echo Widget

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG