Лукашенко заговорил о возможных преемниках. Среди них генерал Караев

Александр Лукашенко в четверг во время поездки в Гродненскую область коснулся темы своих преемников на посту президента Беларуси, назвав двух человек, которые, по его мнению, могли бы претендовать на должность главы государства.

Лукашенко в очередной раз заявил, что никто из его сыновей преемником не будет.

Лукашенко, правящий страной уже 27 лет и столкнувшийся в прошлом году с массовыми акциями протеста, которые были подавлены силой, в беседе с работниками предприятия "Молочный мир" заявил, что у Беларуси в будущем будут и другие президенты: "Я вам гарантирую. Тогда вы, сравнив все, поймете. А сейчас просто наберитесь терпения". По словам Лукашенко, вопрос о его преемнике будет решён на выборах, а возможными кандидатами могут стать такие люди, как бывший глава МВД генерал Юрий Караев или глава исполкома Гродненской области Владимир Караник. "Вот у меня тут два человека моих (Караев и Караник), они могут участвовать в президентских выборах, будут крепкими кандидатами. Один генерал, второй — губернатор. Молодые, новое поколение, толковые, знающие цену этой стране" - сказал Лукашенко.

Юрий Караев возглавлял МВД Беларуси в разгар уличных протестов в августе-сентябре прошлого года. Подчинённые Караева, по многочисленным свидетельствам, не просто применяли силу к демонстрантам, но и издевались над задержанными, пытая и унижая их. Сотни людей получили травмы после применения спецсредств или избиений при задержании и в спецприёмнике. Несколько человек погибли. Сам Караев в какой-то момент принёс извинения за жёсткие действия подопечных, но они распространялись только на людей, которые были сочтены задержанными случайно. В октябре 2020 года был назначен помощником президента — инспектором по Гродненской области.

Владимир Караник, в прошлом министр здравоохранения, возглавил область в разгар протестов, решительно поддержав жёсткие действия против демонстрантов.

Лукашенко ранее распорядился подготовить новую конституцию Беларуси, после принятия которой должны пройти новые президентские выборы. Лукашенко намекал на то, что может не принять в них участия, но прямо об этом не говорил.

Ранее в пятницу стало известно, что белорусские власти начали блокировать сайт "Голос", на котором бывший оппозиционный кандидат в президенты Светлана Тихановская призывала соотечественников голосовать за переговоры с властью. Об этом сообщает TUT.BY.

Накануне Тихановская призвала белорусов анонимно проголосовать на платформе "Голос" за переговоры с властью "при международном посредничестве". По её словам, "задача – вступить в диалог "с теми представителями режима, которые готовы думать о будущем и принимать зрелые решения".