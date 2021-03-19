НАСА успешно испытало самую мощную ракету в мире

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) рассказало об успешном испытании ракеты-носителя Space Launch System в космическом центре в Миссисипи.

Специалисты тестировали центральный ракетный блок – самый большой элемент ракеты, который когда-либо строило НАСА. Четыре двигателя работали более восьми минут.

Space Launch System – сверхтяжёлая ракета-носитель грузоподъёмность. 95 тонн с возможность увеличения до 130 тонн. Корабль предназначен для пилотируемых полётов за пределы околоземной орбиты.

Испытания ракетного блока проводились в рамках подготовки к миссии Artemis 1. Согласно планам, НАСА в конце года отправит в испытательный полёт вокруг Луны и обратно беспилотный корабль "Орион". В 2023 году на Луну отправится пилотируемая миссия Artemis 2. Высадка на Луну запланирована на 2024 год в рамках миссии Artemis 3.

В начале апреля прошлого года тогдашний президент США Дональд Трамп подписал указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне. В документе, в частности, говорится, что Соединённые Штаты не рассматривают космическое пространство как всеобщее достояние. Роскосмос назвал указ Трампа попыткой "экспроприации космического пространства". Позднее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не намерена участвовать в новой лунной гонке.

Рогозин ранее обещал пилотируемый облёт Луны к 2024 году, а высадку первых космонавтов на неё – к 2030-му. Позднее срок высадки сдвинулся в планах Роскосмоса на год, а облёта – сразу на четыре года.

Для исполнения российских планов "Роскосмосу" нужно получить новый пилотируемый космический корабль и ракету-носитель. Предполагалось, что лунная программа будет использовать сверхтяжёлую ракету "Енисей", разработка которой должна была завершиться к 2028 году. Однако в середине декабря 2020 года совет РАН по космосу рекомендовал перенести работы над ракетой на неопределённый срок.

Космический корабль для полётов на спутник Земли советская и российская космонавтика ещё не создавали. Первый полёт перспективного аппарата "Орёл" запланирован на 2023 год.