"Роскосмос" пообещал высадить человека на Луну к 2031 году. Об этом сообщает агентство РИА "Новости" со ссылкой на документ головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИмаш.

Заявленной целью в плане на 2031 является "первая доставка экипажа на Луну". На следующий год российские космонавты планируют доставить на спутник Земли луномобиль, в 2032 году — вторую экспедицию. На 2034–2035 годах "Роскосмос" анонсировал строительство на Луне первой российской лунной базы.

Перед высадкой космонавтов запланированы два испытательных старта в 2028 и 2029 годах. Российские космонавты должны облететь Луну на пилотируемом корабле и протестировать взлетно-посадочный комплекс.

Ранее глава "Роскосмос" Дмитрий Рогозин обещал пилотируемый облёт Луны к 2024 году, а высадку космонавтов на поверхность спутника к 2030 году. В январе госкорпорация и Рогозин были раскритикованы премьер-министром Дмитрием Медведевым. Он призвал корпорацию "заканчивать с прожектёрством", подчеркнув, что оно "бросается в глаза", сообщал ТАСС. "Хватит болтать, куда мы полетим в 2030 году, надо работать, меньше говорить и больше делать", — цитировало его агентство.