Путин отправил в отставку посла России в Беларуси

Президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Мезенцева от должности посла в Беларуси. Указ об этом опубликован в пятницу.

Мезенцев назначен секретарём Союзного государства России и Беларуси вместо Григория Рапоты.

О том, кто сменит его на посту посла, в указе не говорится.

10 марта профильный комитет Госдумы утвердил кандидатуру посла России в Латвии Евгения Лукьянова на пост главы дипмиссии в Беларуси. О возможном назначении Лукьянова, в прошлом заместителя секретаря Совбеза России, ранее сообщал ряд СМИ. Однако официально посол назначается указом президента, такого указа пока не было.

Россия во второй раз за 2 года меняет посла в Минске. Весной 2019 года Мезенцев был назначен вместо Михаила Бабича - после того, как российский посол и белорусское руководство во главе с Александром Лукашенко обменялись серией резко критических заявлений в адрес друг друга. СМИ называли Бабича сторонником "жёсткой линии" в отношениях с Беларусью и давления на неё с целью ускорения интеграции с Россией. Сейчас он первый заместитель министра экономического развития. Посол Мезенцев редко общался со СМИ и ситуацию в Беларуси, в том числе акции протеста против Александра Лукашенко, почти не комментировал.