Россия отзовёт посла из Белоруссии по требованию Минска

Посол России в Белоруссии Михаил Бабич в ближайшее время будет отозван со своей должности. Об этом сообщают со ссылкой на источники агентство "Интерфакс" и газета "Коммерсантъ". Ранее официальный Минск выражал недовольство работой дипломата и называл его "разрушителем отношений между двумя странами".
Бывший глава правительства Чечни и депутат Госдумы Михаил Бабич был назначен послом в Белоруссию в августе 2018 года. После вступления в должность он несколько раз попадал в центр дипломатических скандалов и критиковался белорусскими чиновниками и политиками. МИД Белоруссии обвинял его в менторском тоне общения и неуважении к белорусскому государству.
"Коммерсантъ" отмечает, что в Белоруссии Бабич много и регулярно ездит по стране, посещает местные предприятия, общается с бизнесом и встречается с оппозицией, издание называет такую работу "несвойственной для российских дипломатов".
В апреле в Варшаве был опубликован доклад "Принуждение к интеграции", согласно которому Россия оказывает активное давление на Белоруссию с целью возможного поглощения страны. В марте, после публикации доклада, президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил в президентском послании, что кроме оппозиции давление на власть в стране оказывают "соседи".
По данным "Коммерсанта", Лукашенко неоднократно просил президента России Владимира Путина об отставке посла.
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