Россия отзовёт посла из Белоруссии по требованию Минска

Посол России в Белоруссии Михаил Бабич в ближайшее время будет отозван со своей должности. Об этом сообщают со ссылкой на источники агентство "Интерфакс" и газета "Коммерсантъ". Ранее официальный Минск выражал недовольство работой дипломата и называл его "разрушителем отношений между двумя странами".

Бывший глава правительства Чечни и депутат Госдумы Михаил Бабич был назначен послом в Белоруссию в августе 2018 года. После вступления в должность он несколько раз попадал в центр дипломатических скандалов и критиковался белорусскими чиновниками и политиками. МИД Белоруссии обвинял его в менторском тоне общения и неуважении к белорусскому государству.

"Коммерсантъ" отмечает, что в Белоруссии Бабич много и регулярно ездит по стране, посещает местные предприятия, общается с бизнесом и встречается с оппозицией, издание называет такую работу "несвойственной для российских дипломатов".

В апреле в Варшаве был опубликован доклад "Принуждение к интеграции", согласно которому Россия оказывает активное давление на Белоруссию с целью возможного поглощения страны. В марте, после публикации доклада, президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил в президентском послании, что кроме оппозиции давление на власть в стране оказывают "соседи".

По данным "Коммерсанта", Лукашенко неоднократно просил президента России Владимира Путина об отставке посла.